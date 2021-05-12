В Челябинске на этой неделе закроют автовокзал у "Юности"

В Челябинске с 15 мая прекращает работу автовокзал рядом с дворцом спорта "Юность". Всей рейсы переносятся на автовокзал "Южные ворота", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ноябре 2020 г. губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе транспортного объекта.

По итогам опроса, 73,31% жителей считают, что в автовокзале около ДС "Юность" нет необходимости. С его закрытием будет разгружен автомобильный поток в центре города. Кроме того, это положительно повлияет и на экологическую обстановку.