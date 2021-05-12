Мишустин выступил против полного закрытия границ для россиян

Глава российского правительства Михаил Мишустин выступил против запрета на выезд для россиян, который предложил один из депутатов Госдумы.

Премьер-министр предложил бороться за туристов конкурентными методами.

"Ограничение свободы передвижения граждан – не совсем правильный путь. Это снизит конкуренцию, а мы должны делать качественные объекты туризма. Мы проводим время в стране потому, что нам там нравится, а не потому, что не можем поехать за границу. Задача – завоевать потребителя не запретами, а качеством", - заметил Мишустин.