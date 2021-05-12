12 Мая 2021
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Общество Свердловская область
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Суд повторно приговорил экс-заместителя УФССП по Свердловской области к заключению за взятку

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю УФССП по Свердловской области Елене Сидоровой. Апелляционные жалобы подсудимой и ее адвоката остались без удовлетворения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Сидорову виновной в получении взятки в особо крупном размере через посредника. Расследование показало, что в 2018-2019 годах обвиняемая, занимая указанную должность, получила от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Деньги предназначались за совершение действий и бездействия в пользу данного юрлица по ряду исполнительных производств, по которым были арестованы средства должника и установлен запрет на регистрационные действия по объектам недвижимости. При этом передача взятки сотруднице службы судебных приставов велась через посредников.

Сидорова была приговорена к восьми годам лишения свободы, а также к восьми годам лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в системе службы судебных приставов-исполнителей и классного чина "советник юстиции 1 класса".

По решению суда первой инстанции в соответствии со ст.82 УК РФ, реальное отбывание наказание ей было отсрочено до достижения ребенком, 2011 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

"В апелляционных жалобах Сидорова Е.В. и ее адвокат Грач А.В. настаивали на невиновности осужденной и просили отменить приговор суда первой инстанции. Прокуратура в свою очередь настаивала на отмене отсрочки отбытия наказания. "Свердловский областной суд оставил решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга без изменений, уточнив режим отбытия наказания – в колонии общего режима", - рассказали в суде.

Приговор вступил в законную силу.

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Суд повторно приговорил экс-заместителя УФССП по Свердловской области к заключению за взятку

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Теги: апелляция, приговор, УФССП



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