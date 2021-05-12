В ОП РФ затруднились назвать причины трагедии в Казани

На сайте Общественной палаты РФ появились комментарии девятерых ее членов по поводу трагедии в Казани. Но большинство так и не назвало конкретных причин, призывая пристальнее следить за детьми, за оборотом оружия, не быть равнодушными, держать в школе психологов и т.п.

Однако два члена ОП РФ были более конкретны. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко напомнил, что на телевидении и в интернете царит жестокость и агрессия.

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что трагедия лишний раз подтверждает необходимость закончить с анонимностью в соцсетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый контент.

"Закон о саморегулировании социальных сетей, который у нас принят, не работает", - подчеркнул Мальевич.

Директор Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов считает, что интернет вообще ни при чем. Так он прокомментировал предложение о запрете анонимности в интернете и создании системы по отслеживанию предполагаемых террористов.

Можно заметить, что в той или иной мере это усиление ответственности и слежки. Но проблему наполнения интернета положительным содержанием, о которой сказал Рыбальченко, это не решает.