Дело о пожаре в "Зимней вишне": руководство ТЦ частично признало вину

Руководство торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре, заявил прокурор в ходе прений.

Речь идет о гендиректоре ООО "Зимняя вишня" Надежде Судденок, техническом директоре ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгии Соболеве и генеральном директоре комбината Юлии Богдановой.

Прокурор добавил, что остальные фигуранты вину не признают, пишет РИА Новости.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.