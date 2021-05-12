12 Мая 2021
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Образование Краснодарский край
(2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все школы Кубани пройдут проверку систем безопасности - губернатор Кондратьев поручил

Губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение организовать во всех школах Кубани проведение проверок систем безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Для этого будет создана на базе министерства образования края специальная рабочая группа с привлечением специалистов - силовиков.

"С привлечением экспертов из силовых структур на базе министерства образования края будет создана рабочая группа, задача которой проанализировать все риски и предпринять необходимые меры для недопущения подобных трагедий", - акцентировал губернатор.

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор отметил, что уже начиная с сегодняшнего дня во всех школах Кубани начнутся внеплановые проверки систем безопасности.

Кроме того, первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко по поручению Вениамина Кондратьева в ближайшее время организует заседание антитеррористической комиссии. В совещании примут участие представители силовых структур, профильных ведомств администрации края и муниципальных образований.

школа класс парта кабинет(2007)|Фото: Накануне.ru

"Это страшная трагедия, невозможно представить, что пришлось пережить детям, что сейчас испытывают родители. От всех жителей Кубани хочу передать им глубокие соболезнования и слова поддержки, сегодня все родители мысленно с вами", - сказал Вениамин Кондратьев.

Накануне губернатор Кубани направил телеграмму президенту республики Рустаму Минниханову.

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Все школы Кубани пройдут проверку систем безопасности - губернатор Кондратьев поручил

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Теги: вениамин кондратьев, меры безопасности в школах, внеплановые проверки



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