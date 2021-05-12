ТЭК, металлургия и банки – отрасли-лидеры по выводу дивидендов за границу – Мишустин

Глава российского правительства назвал отрасли, компании из которых выводят больше всего дивидендов, процентов и роялти за границу, уходя от российского налогообложения.

Выступая с отчетом в Госдуме, Михаил Мишустин сообщил, что 27% выводимых пассивных средств – это компании топливно-энергетического комплекса, нефтянка. На втором месте металлургия, на третьем – банковский сектор. Также среди лидеров логистика и ритейл.

По словам Мишустина, в 2019 году объемы дивидендов, выведенных из страны, составили 4,3 трлн руб., 1,3 трлн руб. пришлось на такие страны как Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды. Премьер-министр считает, что главным заслоном на пути вывода средств должны стать пересмотренные соглашения с этими странами по уходу от двойного налогообложения. Собственно, с тремя из перечисленных стран соглашения пересмотрены, Нидерланды не пошли на пересмотр, и вчера Госдума денонсировала соглашение с этой страной.

Вопрос о выводе дивидендов поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что накануне задавал его заместителю министра финансов, но тот не смог ответить.

"Средства огромные заработают у нас в стране, а потом выводят. Те, кто их выводит, подвергают риску эти ресурсы. Учитывая санкции и недружественные шаги, эти средства потом заморозят. Нам важно, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. Люди спрашивают: когда вы это, наконец, прекратите? Вы говорили, что для Вас это будет приоритетом. Мы вчера это обсуждали с Минфином – вопрос налогообложения. Но ответа внятного не получили. Депутаты задавали вопрос замминистра. У нас есть понимание, какая отрасль, какие компании показали себя здесь с негативной стороны? Что будете делать, чтобы оставались эти средства в стране?" – спросил Володин Мишустина. Напомним, что аналогичный вопрос Володину (но в более откровенной, простой и грубой форме) задала недавно 90-летняя пенсионерка. Спикеру нечего было ответить.