12 Мая 2021
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Общество В России
Сенатор Алексей Пушков (2017) | Фото: vesti.ru

Агрессия глобализируется через интернет - Пушков

Сенатор Алексей Пушков считает, что первичная причина трагедии в школе Казани - это расползание и распространение американской культуры агрессии по всему миру. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Голливуде и в компьютерных играх создает культ насилия и культ оружия. А американские власти не решаются тронуть гигантские доходы производителей оружия.

"Именно с американских стрелков берут пример безумцы и неврастеники в других странах. И отрицать это невозможно", - написал он.

Все это происходит при развитом гражданском обществе, а "расстреливают учителей и учеников никак не дети бомжей, а, как правило, отпрыски семей из среднего класса". Дело в предрасположенности к насилию, являющейся глубинной чертой внешне благополучного американского общества, и оно глобализируется через интернет, полагает Пушков.

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Агрессия глобализируется через интернет - Пушков

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Теги: Алексей Пушков, интернет, США



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