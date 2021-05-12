Агрессия глобализируется через интернет - Пушков

Сенатор Алексей Пушков считает, что первичная причина трагедии в школе Казани - это расползание и распространение американской культуры агрессии по всему миру. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Голливуде и в компьютерных играх создает культ насилия и культ оружия. А американские власти не решаются тронуть гигантские доходы производителей оружия.

"Именно с американских стрелков берут пример безумцы и неврастеники в других странах. И отрицать это невозможно", - написал он.

Все это происходит при развитом гражданском обществе, а "расстреливают учителей и учеников никак не дети бомжей, а, как правило, отпрыски семей из среднего класса". Дело в предрасположенности к насилию, являющейся глубинной чертой внешне благополучного американского общества, и оно глобализируется через интернет, полагает Пушков.