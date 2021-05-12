Платошкина, несмотря на болезнь и самоизоляцию, повезли в суд

Николая Платошкина повезли в суд, несмотря на то, что он находится на самоизоляции с диагнозом вирусная пневмония. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

Напомним, создателю движения "За новый социализм" вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

Платошкин уже почти год содержится под домашним арестом без права на прогулки, при этом 3 сентября 2020 года он попал в реанимацию в предынфарктном состоянии, а в январе 2021 года с ковид в тяжелой форме (поражение легких до 75%) снова оказался в больнице. Врачи каждый раз рекомендовали прогулки, но следователи отказывали в этом. Об этом ранее заявила его супруга Анжелика Глазкова в открытом обращении к президенту Владимиру Путину.

29 апреля 2021 года после заседания суда Платошкин опять был госпитализирован с поражением легких 25%. 4 мая появилась информация о невозможности перемещения Платошкина в связи с его плохим самочувствием. В итоге заседание перенесено на 12 мая.

Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".