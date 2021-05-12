Куйвашев: О победе над коронавирусом говорить рано

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев во время проверки организации вакцинации от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев: О победе над коронавирусом говорить рано

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев проверил, как организована вакцинация от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга. Также он высказался о том, когда инфекция будет побеждена.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона приехал в прививочный пункт в ТЦ "Дирижабль". Губернатор проверил, соблюдаются ли там масочный режим, обеспечена ли социальная дистанция, созданы ли комфортные условия для желающих сделать прививку. Также он успел пообщаться с людьми и убедиться, что работа таких площадок действительно востребована.

"Обстановка в Свердловской области с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, мы фиксируем постепенное снижение количества подтвержденных случаев. Вместе с тем, это не повод расслабиться, о победе над коронавирусом говорить рано. Сейчас нужно сконцентрироваться на проведении прививочной кампании, добиться формирования полноценного коллективного иммунитета у жителей региона. Интерес уральцев к вакцинации высок, об этом говорит статистика, и подтверждают сами люди - и медики, и посетители мобильного пункта в торговом центре", - рассказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев во время проверки организации вакцинации от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор поставил задачу при необходимости усилить работу выездных бригад и передвижных пунктов во всей области, чтобы у жителей региона была возможность легко привиться. На сегодня в больницах, подведомственных региональному минздраву, полностью завершили вакцинацию 301,8 тыс. человек. А с момента открытия пунктов вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге, по состоянию на 11 мая, в них привиты 10,3 тыс. человек, более трех тысяч – в других городах Свердловской области.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что свердловские власти с тревогой ждут "последствий" майских по заболеваемости ковидом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев: О победе над коронавирусом говорить рано

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, вакцинация, коронавирус, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети