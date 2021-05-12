Куйвашев: О победе над коронавирусом говорить рано

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев проверил, как организована вакцинация от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга. Также он высказался о том, когда инфекция будет побеждена.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона приехал в прививочный пункт в ТЦ "Дирижабль". Губернатор проверил, соблюдаются ли там масочный режим, обеспечена ли социальная дистанция, созданы ли комфортные условия для желающих сделать прививку. Также он успел пообщаться с людьми и убедиться, что работа таких площадок действительно востребована.

"Обстановка в Свердловской области с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, мы фиксируем постепенное снижение количества подтвержденных случаев. Вместе с тем, это не повод расслабиться, о победе над коронавирусом говорить рано. Сейчас нужно сконцентрироваться на проведении прививочной кампании, добиться формирования полноценного коллективного иммунитета у жителей региона. Интерес уральцев к вакцинации высок, об этом говорит статистика, и подтверждают сами люди - и медики, и посетители мобильного пункта в торговом центре", - рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поставил задачу при необходимости усилить работу выездных бригад и передвижных пунктов во всей области, чтобы у жителей региона была возможность легко привиться. На сегодня в больницах, подведомственных региональному минздраву, полностью завершили вакцинацию 301,8 тыс. человек. А с момента открытия пунктов вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге, по состоянию на 11 мая, в них привиты 10,3 тыс. человек, более трех тысяч – в других городах Свердловской области.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что свердловские власти с тревогой ждут "последствий" майских по заболеваемости ковидом.