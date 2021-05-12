В Израиле засомневались в вакцинации детей от коронавируса из-за случаев миокардита у молодых

В министерстве здравоохранения Израиля сомневаются в идее обязательно вакцинировать от коронавируса детей и пытаются понять, насколько это вообще оправдано. Причиной стали случаи воспаления сердечной мышцы (миокардита) у вакцинированных молодых израильтян.

Всего таких случаев в стране официально выявлено 62, большинство из них у молодежи. Также в ведомстве отмечают, что дети почти не болеют коронавирусом, хотя это было известно давно, и, несмотря на это, власти продавливали идею вакцинировать детей. Ряд ведущих педиатров Израиля считают, что детей вообще не нужно колоть. Решение будет принято в самое ближайшее время.

Интересно, что в Израиле не наблюдается никакого роста заболеваемости среди непривитых, даже пожилых.

"Я изрядно удивлен, и у меня нет объяснений этому факту", - сказал профессор Давид Гринберг.

Показательно, что в минздраве страны заявили, что никаких выводов по поводу случаев миокардита делать нельзя и "любая другая интерпретация не более чем фантазия и попытка создания несуществующих реалий". То есть власти жестко цензурируют высказывания о коронавирусе и вакцинации, блокируя "неправильные".

Как сообщало Накануне.RU, зимой, после вакцинации, в Израиле резко возросла общая смертность, особенно среди стариков, которые были вакцинированы почти все. А почти 40% умерших от коронавируса в первой декаде марта были полностью вакцинированы минимум за две недели до смерти, то есть они заразились и умерли уже после прививки.