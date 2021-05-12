12 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
детская площадка в парке в Копейске (2021) | Фото: прокуратура Челябинской области

На Южном Урале ребенок получил травмы на детской площадке в парке

В Копейске прокуратура проводит проверку по факту травмирования двухлетней девочки в сквере имени Калинина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Вчера, мой ребенок, бегала по детскому комплексу и упала в эту дырку. Ресниц не осталось и огромная гематома на глазу. Все съездили, зафиксировали. Я это так не оставлю, моя вина тоже есть, согласна, но мы только пришли, дочь залезла и побежала, там эта дыра, я, когда подбежала, она уже сквозь неё полностью провалилась. Будьте там аккуратнее, особенно с маленькими детками", - рассказала женщина в соцсети.

детская площадка в парке в Копейске(2021)|Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению безопасности несовершеннолетних на игровых площадках лицами, ответственными за их содержание.

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На Южном Урале ребенок получил травмы на детской площадке в парке

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Теги: ребенок, травмы, парк, прокуратура, проверка,



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