На Южном Урале ребенок получил травмы на детской площадке в парке

В Копейске прокуратура проводит проверку по факту травмирования двухлетней девочки в сквере имени Калинина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Вчера, мой ребенок, бегала по детскому комплексу и упала в эту дырку. Ресниц не осталось и огромная гематома на глазу. Все съездили, зафиксировали. Я это так не оставлю, моя вина тоже есть, согласна, но мы только пришли, дочь залезла и побежала, там эта дыра, я, когда подбежала, она уже сквозь неё полностью провалилась. Будьте там аккуратнее, особенно с маленькими детками", - рассказала женщина в соцсети.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению безопасности несовершеннолетних на игровых площадках лицами, ответственными за их содержание.