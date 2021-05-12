12 Мая 2021
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лесной пожар тушение самолет (2016) | Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

На пылающие леса в Тюменской области сброшено больше 150 тонн воды

В Тюменской области за сутки было зарегистрировано 65 природных пожара, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Площадь пожаров составила 51 107 га. По словам руководителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, за сутки удалось ликвидировать девять природных пожаров на площади 443,9 га.

Огонь тушат в том числе с воздуха. Вертолеты МИ-8 за минувшие сутки совершили 56 сливов воды - около 150,5 тонн. Налет составил почти 11 часов. Всего с начала лесных пожаров было сброшено 1800,5 тонн воды.

Помощь в тушении огня оказывают специалисты из других регионов - Югры, Свердловской области, Ямала. Также вчера прибыли пожарные "Авиалесоохраны" из Читы. Столько же человек прибыли сегодня из Абакана. Они брошены на тушение пожаров в Юргинском районе, к борьбе с огнем приступили с 4 утра.

Напомним, что с 11 мая в лесах региона введен режим ЧС. Посещение лесов оказалось под строжайшим запретом. Исключение сделано только для тех, кто участвует в тушении природных пожаров.

Организациям и структурам, ответственным за защиту населения от ЧС, поручено контролировать соблюдение запрета на посещение леса, а также организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг поселений, территорий садов и огородов, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, ответственным службам необходимо позаботиться о возможной эвакуации населения: ознакомиться с планами эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резерв транспорта для эвакуации и организовать мероприятия по жизнеобеспечению населения, если эвакуация все же понадобится.

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На пылающие леса в Тюменской области сброшено больше 150 тонн воды

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Теги: пожар, лесной пожар, тушение, вода



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