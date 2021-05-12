Цены растут из-за жадности отдельных производителей и торговых сетей – Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем.

Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр заявил, что многие предприниматели повысили цены на продукты. Это подтолкнуло рост цен. "Правительство применило гибкий подход. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов. Мы поддержали производителей хлеба, муки, сахара. Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не они, то нас бы ждал неконтролируемый рост цен", - заметил Мишустин.

Он добавил, что есть и еще одна причина роста цен – "жадность". "Цены растут из-за жадности отдельных производителей и торговых сетей. У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать эту жадность", - пригрозил председатель правительства.

Он добавил, что в прошлом году цены на бензин не выросли выше инфляции. "Мы продолжим их держать под контролем", - заключил Мишустин.