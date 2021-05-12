Ликвидация ущерба от аварий должна вестись из чистой прибыли собственников - Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, выступая с отчетом перед Госдумой, что "после аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы". "Такие аварии не должны финансироваться компаниями за счет налогов – они должны оплачиваться из чистой прибыли, чтобы ответственность несли собственники. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой", - заявил премьер-министр.

Он также добавил, что в стране надо провести "генеральную уборку, выявить все заброшенные и опасные промышленные и технические объекты, например, старые скважины и заброшенные корабли.