В Перми объявлены повторные торги по продаже имущества "Мотовилихинских заводов"

Конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" Андрей Берсенёв объявил торги по продаже имущества предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в карточке предприятия в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Это уже вторые торги в этом году. В первый раз их объявили 18 марта. Тогда общая стоимость всего имущества составляла 521,1 млн руб. По данным объявленных 11 мая повторных торгов, стоимость снизилась до 468,8 млн. Принимать заявки начнут в полдень 24 мая, закончат – в полдень 29-го. Сами торги запланированы на 11.00 30 июня.

Напомним, 5 мая завод посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что если не помешают "объективные причины", "Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства уже в 2022 г. Ранее "Ростех" полагал, что предприятие начнёт получать прибыль уже в 2021-ом.