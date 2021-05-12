12 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области вдвое сократили площади действующих лесных пожаров

За минувшие сутки площади действующих лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить в два раза.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, еще вчера на территории региона горело более 160 гектаров леса, а сегодня эти площади составляют 86 гектаров. Борьба с огнем продолжается на шести очагах, пять из которых локализованы на площади 84 гектара и огонь не распространяется.

В тушении задействованы 203 специалиста наземной и десантной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов, четыре специалиста МЧС, 35 сотрудников арендаторов лесных участков и более 50 единиц техники. Используются наземный, космо- и авиамониторинг, а также система видеомониторинга "Лесохранитель".

Стоит отметить, что основной причиной возникших лесных возгораний является нарушение правил пожарной безопасности местными жителями и переход огня с земель сельскохозяйственного назначения в леса. Напомним, с 30 апреля на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщало Накануне.RU, полпред президента в УрФО Владимир Якушев уже поручил федеральным инспекторам проконтролировать подготовку к пожароопасному сезону.

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В Свердловской области вдвое сократили площади действующих лесных пожаров

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Теги: лесные пожары, площади, Свердловская область



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