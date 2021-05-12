Количество пострадавших после стрельбы в школе в Казани возросло до 23

Число пострадавших после стрельбы в школе в Казани возросло до 23.

Как сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в больницах находятся 20 детей и трое взрослых. По ее словам, состояние у всех стабильное, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. Шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 11 мая утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. Их тела опознаны, похороны состоятся сегодня. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.