Опрессовки в Екатеринбурге хотят провести без отключения горячей воды

Жители Екатеринбурга смогут наслаждаться горячим водоснабжением и во время опрессовочных работ. По крайней мере, на это надеются администрация города и "Екатеринбургская теплосетевая компания", которые работают над проведением опрессовки обратного трубопровода без снижения температуры.

Как сообщил заместитель главы города Владимир Гейко, возможность оставить горячую воду горожанам пока только прорабатывается.

Напомним, что опрессовочные работы стартуют 18 мая и пройдут в четыре этапа: с 18 по 21 мая, с 8 по 11 июня, с 20 по 23 июля и с 10 по 13 августа.

В это время в Свердловской области готовятся к отопительному сезону 2021-22 гг. Итоги прошлого сезона, включая выявленные за зиму проблемы, будут подведены до 28 мая, после чего начнется разработка планов мероприятий на следующий год.