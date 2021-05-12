В 17 регионах рынок труда вернулся к докризисным значениям – Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в 17 субъектах России рынок труда восстановился до докризисных значений. Напомним, в стране 85 регионов, ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть их все к докризисному состоянию по рынку труда до конца 2021 года.

Выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин сообщил, что в 2020 году на помощь россиянам было потрачено свыше 2,3 трлн руб., это более 10% бюджета.

Премьер-министр привел еще несколько цифр:

"Через портал госуслуг 65 млн человек в прошлом году получили услуги – это в два раза больше, чем в 2019 году.

Около 230 тыс. предприятий приняли участие в программе ФОТ 2.0, сохранено более 5,5 млн рабочих мест, бизнес сохранил около 430 млрд руб.

Государство приняло на себя бОльшую часть финансовой нагрузки при поддержке бизнеса.

Формат самозанятых показал свою эффективность – более 2,3 млн человек сейчас имеют такой статус. Люди поверили государству и вышли из тени.

Наша страна сохранила позиции на внешних рынках и даже упрочнила их, нарастила экспорт. Например, это относится к IT-сфере. Созданы беспрецедентные налоговые условия для IT-индустрии в России.

Многие люди не смогли поехать на отдых за границу. На начало мая уже почти миллион человек использовал программу кешбека по путешествиям внутри России, возвращены средства на сумму более 4 млрд руб.

Люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право".