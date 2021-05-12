Опекун из ЯНАО приговорена к трем годам лишения свободы за истязание своих подопечных

Суд приговорил 43-летнюю жительницу Газ-Сале Тазовского района к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за истязание четырех несовершеннолетних, находящихся у подсудимой под опекой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Согласно данным следствия, женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию двух детей 2010, и двух 2013 и 2014 годов рождения. Подсудимая обращалась с подопечными грубо, систематически оскорбляла и причиняла побои. Под опекой осужденной дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития.

"Установив в ходе производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователем внесено представление о принятии мер по их устранению в администрацию Тазовского района. По результатам рассмотрения данного представления к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц", - сообщили в СКР.

Несовершеннолетние были изъяты из-под опеки и устроены в учреждение для содержания, ухода, воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей.