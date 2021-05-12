12 Мая 2021
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Политика
Оливер Стоун (2016) | Фото:wikipedia

Оливер Стоун обвинил США и Запад в ведении войны против России

Соединенные Штаты и Запад ведут кампанию и, по сути, войну против России в течение продолжительного времени, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью изданию The Washington Post.

По его словам, кампания против РФ началась с Мюнхенской речи российского президента Владимира Путина, в которой он говорил о недопустимости однополярного мира.

Стоун призвал американские власти прекратить давить на РФ и отказаться от стремления к гегемонии, пишет Regnum. "Это самоубийственный путь", - отметил он.

Также кинорежиссер заявил, что агрессивность проявляют силы НАТО, которые в настоящее время практически окружили Россию и Китай.

Ранее Оливер Стоун обвинил СМИ США в "антироссийской одержимости" и "связях с ЦРУ", при этом режиссер отметил, что интересы медийщиков и разведки нередко совпадают.

Стоун припомнил, что во время переворота на Украине американские издания сразу подавали информацию однобоко и с негативным оттенком по отношению к РФ.

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Оливер Стоун обвинил США и Запад в ведении войны против России

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Теги: оливер стоун, сша, россия, война



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