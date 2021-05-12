Названа возможная причина отравления жителей Лабытнанги в кафе

Отравление в лабытнангском кафе "Бургер Хаус" могло произойти из-за бактерий сальмонеллы в соусе. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Ямалу.

Бактериальная палочка попала в него из-за нарушения санитарных норм.

Напомним, число отравившихся в кафе "Бургер Хаус" в Лабытнанги достигло 33.

Ранее СКР сообщал о 25 пострадавших, из которых 17 госпитализированы, восемь - лечились амбулаторно. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью – удовлетворительное. В числе пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях ребенок 2003 года рождения.

По факту отравления посетителей кафе возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.