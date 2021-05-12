12 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывшую сотрудницу минтарифов будут судить за взятку

Бывшего начальника отдела регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области будут судить по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая

По версии следствия обвиняемая в ноябре 2019 года в служебном кабинете через посредника получила взятку в сумме 50 тыс. руб. от директора коммерческой организации за совершение в его пользу действий, связанных с подготовкой материалов, обосновывающих установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

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В Челябинске бывшую сотрудницу минтарифов будут судить за взятку

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Теги: суд, взятка, чиновник,



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