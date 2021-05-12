Украинские власти рассказали о претензиях к Медведчуку

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Медведчук (2017) | Фото:

Украинские власти рассказали о претензиях к Медведчуку

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов провели брифинг, посвященный подозрению в "госизмене" лидеру "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку.

Как сообщало Накануне.RU, вчера оно было объявлено Венедиктовой. Также были проведены обыски у него дома. Тот заявил, что не собирается "прятаться от правосудия".

Претензии к Медведчуку касаются трех дел. Первое - передача российской фирме "Новые проекты" газового участка "Глубокий" на шельфе Черного моря у берегов Крыма. Власти считают, что эта фирма связана с Медведчуком, доказывая это обнародованными аудиозаписями и почерком в обосновании в адрес президента РФ, почему этой фирме нужно передать участок шельфа. На записи будто бы Медведчук разговаривает с нынешним замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По существу, "госизменой" считается перерегистрация в российской юрисдикции, потому что реальной добычи при этом не велось, признает следствие.

Второе дело касается передачи какой-то секретной информации депутату Рады Тарасу Козаку о дислокации украинских боевиков, а третье - создания организации "Проминь", помогающей украинцам учиться и работать в России. СБУ обвиняет эту организацию в "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов, которые едут с Украины". И что это "однозначно антиукраинская деятельность" (интересно, что выезд на заработки в Европу властями поощряется и рекламируется).

Уголовные дела открыты по двум статьям - "госизмена" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военного". Лично подозрение еще не вручено.

В феврале против Медведчука власти ввели санкции, наплевав на свои же законы, ведь государство не может вводить санкции против своего гражданина за его "неправильную" политическую позицию или нарушение закона. Тем не менее это произошло. "Оппозиционная платформа" назвала действия режима местью и расправой.

По-видимому, Медведчука готовятся арестовать в самое ближайшее время. В начале года писатель Николай Стариков заявлял, что Киев подводит базу под запрет "Оппозиционной платформы - за жизнь", ставшей самой популярной на Украине на фоне политического банкротства "слуг народа". По его мнению, это должно произойти еще до конца текущего года.

Любопытно, что жена Зеленского при этом владеет квартирой в Крыму, вовремя все оплачивая, заявлял недавно глава Крыма Сергей Аксенов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинские власти рассказали о претензиях к Медведчуку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Виктор Медведчук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2021 02:10 Мск Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия
Ранее 11.05.2021 16:21 Мск Депутата Верховной Рады Украины Медведчука подозревают в госизмене
Ранее 25.03.2021 13:23 Мск СБУ обвинила Медведчука в потере Крыма и провела у него обыски

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети