Украинские власти рассказали о претензиях к Медведчуку

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов провели брифинг, посвященный подозрению в "госизмене" лидеру "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку.

Как сообщало Накануне.RU, вчера оно было объявлено Венедиктовой. Также были проведены обыски у него дома. Тот заявил, что не собирается "прятаться от правосудия".

Претензии к Медведчуку касаются трех дел. Первое - передача российской фирме "Новые проекты" газового участка "Глубокий" на шельфе Черного моря у берегов Крыма. Власти считают, что эта фирма связана с Медведчуком, доказывая это обнародованными аудиозаписями и почерком в обосновании в адрес президента РФ, почему этой фирме нужно передать участок шельфа. На записи будто бы Медведчук разговаривает с нынешним замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По существу, "госизменой" считается перерегистрация в российской юрисдикции, потому что реальной добычи при этом не велось, признает следствие.

Второе дело касается передачи какой-то секретной информации депутату Рады Тарасу Козаку о дислокации украинских боевиков, а третье - создания организации "Проминь", помогающей украинцам учиться и работать в России. СБУ обвиняет эту организацию в "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов, которые едут с Украины". И что это "однозначно антиукраинская деятельность" (интересно, что выезд на заработки в Европу властями поощряется и рекламируется).

Уголовные дела открыты по двум статьям - "госизмена" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военного". Лично подозрение еще не вручено.

В феврале против Медведчука власти ввели санкции, наплевав на свои же законы, ведь государство не может вводить санкции против своего гражданина за его "неправильную" политическую позицию или нарушение закона. Тем не менее это произошло. "Оппозиционная платформа" назвала действия режима местью и расправой.

По-видимому, Медведчука готовятся арестовать в самое ближайшее время. В начале года писатель Николай Стариков заявлял, что Киев подводит базу под запрет "Оппозиционной платформы - за жизнь", ставшей самой популярной на Украине на фоне политического банкротства "слуг народа". По его мнению, это должно произойти еще до конца текущего года.

Любопытно, что жена Зеленского при этом владеет квартирой в Крыму, вовремя все оплачивая, заявлял недавно глава Крыма Сергей Аксенов.