Полпред в УрФО поручил федеральным инспекторам проконтролировать подготовку к пожароопасному сезону

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев поставил задачу взять на контроль подготовку сил и средств к пожароопасному сезону. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, встреча полпреда и главных федеральных инспекторов состоялась накануне в рамках оперативного совещания.

"Все, что необходимо для предупреждения пожаров – лесных и иных, должно быть сделано своевременно. Необходимо постоянное взаимодействие всех структур, задействованных для профилактики и тушения пожаров", - подчеркнул Якушев.

Помимо этого, полпред также обсудил текущую ситуацию с природными пожарами в регионах УрФО с заместителями губернаторов, руководителями ГУ МЧС России по субъектам, а также начальником департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Он отметил, что в вопросе пожарной безопасности необходимо четкое взаимодействие всех служб и органов власти.

"Все силы, которые есть у МЧС, у лесных служб, необходимо направить на борьбу с пожарами вне зависимости от того, лесной это пожар или ландшафтный – огонь не знает границ. Эта работа должна координироваться на территории каждого региона в рамках штабов и комиссий по ЧС. Отсутствие координации на местах будет оцениваться жестко, как неумение организовать работу для достижения результата, а главный результат – это отсутствие пожаров на любой территории", – заявил полпред.

Напомним, что на данный момент по всему УрФО фиксируются лесные пожары: часть городов задымлена, а в некоторых случаях огонь подступает и к жилым зданиям. Синоптики пообещали жаркое лето в Свердловской области, хоть и без аномалий. Несмотря на это 11-14 мая местами в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.