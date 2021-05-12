В Челябинской области за сутки у 96 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 96 случаев COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 61 тыс. 324 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 849 заболевших. За сутки выписаны 97 человек, всего в регионе выздоровели 55 тыс. 736 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пять человек, из них четыре от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.