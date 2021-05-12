12 Мая 2021
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Общество В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Россияне назвали необходимый для счастья месячный доход

Россияне назвали месячный доход, необходимый для счастья – в среднем эта сумма составляет 173 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Самые высокие запросы - у жителей Москвы, которым необходимо 224 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Любопытно, что у мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно.

Молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более трети россиян считают доход в 50-80 тысяч рублей в месяц достаточным для достойной жизни. Это 5-8 МРОТ по текущему "курсу", установленному на этот год правительством. Еще 11% готовы довольствоваться доходом менее 50 тысяч рублей.

28% считают, что достойная жизнь возможна при доходе 80-120 тысяч рублей в месяц на человека. 15% - 120-200 тысяч рублей, и, наконец, 9% полагают, что достойная жизнь начинается при доходе от 200 тысяч рублей в месяц.

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Россияне назвали необходимый для счастья месячный доход

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Теги: доход, счастье, россияне



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