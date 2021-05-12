Названы страны, из которых чаще всего атакуют киберпространство России

Большая часть кибератак на российские ресурсы в сети исходит из США, Германии и Нидерландов, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак было начато из США, Германии и Нидерландов", - цитирует чиновника РИА Новости.

Примечательно, что эти страны не раз обвиняли в большом количестве атак на свои ресурсы российских и китайских хакеров.

По словам Сыромолотова, чаще всего целями иностранных взломщиков являются объекты, государственного управления, финансового сектора, разработки вакцин, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта, другими словами, все критически важные отрасли.