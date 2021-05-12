От аэропорта Сургута требуют 18 миллионов

К аэропорту Сургута предъявлены три иска на общую сумму в 18 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Все три документа подало ООО "Резерв". В первом документе речь идёт о взыскании 83 тыс. руб., во втором – 228 тыс. руб. Подробности третьего иска в картотеке дел не приводятся, однако "СургутинформТВ" уточняет, что всего речь идёт о требованиях взыскать 18 млн руб.

Ранее стало известно, что "ЮТэйр" возобновляет рейсы из городов Югры в Анапу. Из Сургута прямые рейсы в этот южный город стартуют 30 мая.