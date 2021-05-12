12 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Более 7 тысяч свердловчан стали жертвами клещей, госпитализировано 38 человек

Жители Среднего Урала продолжают становиться жертвами клещей.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по состоянию на 11 мая на территории региона зарегистрирован 7 тыс. 161 пострадавший от присасывания клещей. Случаи обнаружены в 63 муниципальных образованиях области. В Екатеринбурге выявлено 3 тыс. 674 человека, пострадавших от клещей.

В медицинские организации региона с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано восемь человек (в том числе четыре ребенка), что на 13% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. С диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализировано 30 человек, что в 1,6 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что перед майскими праздниками Свердловскую область начали обрабатывать от клещей. А первый случай укуса клеща в 2021 году был выявлен в регионе уже в марте.

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Более 7 тысяч свердловчан стали жертвами клещей, госпитализировано 38 человек

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Теги: клещи, Роспотребнадзор, Свердловская область, случаи



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Ранее 27.04.2021 11:02 Мск Перед майскими праздниками Свердловскую область начали обрабатывать от клещей

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