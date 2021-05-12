Депутат Госдумы предложил проверять граждан за фразу "убить готов", опубликованную в сети

Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин прокомментировал возмущенные комментарии, поступившие на его вчерашнюю инициативу.

После массового убийства в казанской гимназии №175 Горелкин предложил разработать систему, которая бы выявляла в сети потенциальных преступников – на основе их интересов, поисковых запросов, постов и комментариев. Затем аналитические материалы такой системы он предлагает направлять в спецслужбы и правоохранительные органы.

"В основном почему-то пытаются ерничать и говорить про какие-то запреты. Буквально сожалеют, что теперь условный отец семейства не сможет написать "убить готов" про свою жену или ребенка (тоже мне семейную скрепу нашли...). В Уголовном кодексе есть статья 119 "Угроза убийством". И когда ею пренебрегают, последствия бывают очень печальными. Любая угроза убийством, тем более опубликованная, это, как минимум, основание для проверки. Если завтра в интернете кто-то напишет, что планирует убить лично вас и уже купил для этого ружье. Ваша реакция? В норме — обратиться в полицию. В истории казанской трагедии этого не сделал никто. А значит, реагировать на такие публикации должно государство. Вот о чем мое предложение", - пишет Горелкин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что не будет большой трагедии, если "какого-то тролля проверят за фразу "убить готов" – не надо такими фразами бросаться".