12 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Анонимность в сети - быть или не быть? (2017) | Фото:

"Анонимность в интернете – вещь непобедимая", - директор Уральской ассоциации операторов связи

Директор Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов прокомментировал предложение о запрете анонимности в интернете и создании системы по отслеживанию предполагаемых террористов. Инициаторами идеи стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Горелкин, которые озвучили свои предложения после трагедии в одной из школ Казани.

Согласно идее депутата, с этим помогла бы система искусственного интеллекта, которая анализировала бы поисковые запросы и составляла предположения о замышляемых терактах. Однако, по мнению Блинова это трудновыполнимая задача, а анонимность в интернете и вовсе непобедима. По крайней мере, пока федеральные операторы не упорядочат раздачу сим-карт, к каждой из которых будет привязана контактная информация о человеке.

"Сейчас симки распространяются как хотят: нет привязанности к человеку и этим может пользоваться любой. Кто вам запрещает в интернете с левой симки сидеть? Попробуйте отследите их, когда симки раздаются на вокзалах. Начать нужно с федеральных сотовых. Когда упорядочат раздачу, как к стационарному интернету привязан договором каждый человек, так его найти будет можно", – заявил Блинов.

Он также отметил, что на самом деле "больных" людей выследить не сложно, поскольку они открыто заявляют о своих намерениях, однако с настоящими террористами подобное не сработает.

"Террористы никогда не будут открыто говорить, они всегда будут говорить синонимами, скрытыми фразами и шифрованными кодами. Больные люди – да, они будут кричать "Я-Бог" и прочее. Анонимность в интернете, как я считаю, вещь непобедимая, потому что никто не мешает говорить шифрами, как Штирлиц в фильме. В ситуации с Казанью – интернет, на самом деле, ни при чем. Там, как я понял у человека голова просто съехала, еще и оружие ему почему-то выдали – непонятно почему 19-летнему парню. Здесь не в интернете дело", – прокомментировал директор УралАОС.

Напомним, в результате вчерашней атаки на школу в Казани погибли восемь человек (по официальным данным), 21 человек ранен, многие находятся в крайне тяжелом состоянии.

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"Анонимность в интернете – вещь непобедимая", - директор Уральской ассоциации операторов связи

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Теги: анонимность в интернете, трагедия в Казани, терроризм, УралАОС



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