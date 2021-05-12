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Происшествия Приволжский ФО В России
оружие, лицензия на оружие, ружье (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Продавец рассказал о покупке оружия казанским стрелком

Напавший на школу в Казани юноша при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях. Об этом сообщил сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина "ОхотАктив", передает РИА Новости.

Продавец добавил, что лицензия, которую предъявил подозреваемый в массовом расстреле, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и "все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность".

Оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии. Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что злоумышленник владел оружием на законных основаниях, передает Regnum.

Напомним, 11 мая утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли, 20 пострадали, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии.

Сообщалось, что разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву, подозреваемому в совершении атаки, лишь накануне трагедии: 28 апреля.

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Продавец рассказал о покупке оружия казанским стрелком

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Теги: казань, гимназия, стрельба, оружие



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