В Индии из Ганга выловили несколько десятков мертвецов

В индийском штате Уттар-Прадеш (возле города Газипур) река Ганг прибила к берегу несколько человеческих тел. Накануне на берегу Ганга в штате Бихар было найдено несколько десятков разложившихся тел.

Местные власти пытаются выяснить, откуда тела взялись в реке. Одна из версий – мертвых хоронят в реке выше по течению из-за нехватки дров для кремации. Только в понедельник из вод Ганга было извлечено 70 тел.

Судмедэксперты провели вскрытие, но не смогли определить причину смерти этих людей из-за высокой степени разложения. Не исключено, что это жертвы COVID-19, хотя власти официально не подтверждают эту информацию.

В Индии продолжается вторая волна эпидемии коронавируса, ежедневная заболеваемость составляет сотни тысяч случаев, счет ежедневных смертей идет на тысячи.