12 Мая 2021
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Спорт
Александр Овечкин (2016) | Фото: eurosport.ru

Рекордная 15-летняя серия Овечкина с 30+ голами за сезон в НХЛ прервалась

Рекордная 15-летняя серия российского хоккеиста Александра Овечкина с 30+ голами за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прервалась.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в сезоне-2020/2021 Овечкин забросил 24 шайбы в 45 матчах. Несколько последних игр 35-летний спортсмен пропустил из-за травмы.

Как отмечает портал championat.com, бомбардирская серия Александра длилась с его дебютного сезона в НХЛ на протяжении 15 лет, что стало повторением рекорда канадца Майка Гартнера и чеха Яромира Ягра.

В регулярном чемпионате "Вашингтон Кэпиталз" набрали 77 очков в 56 играх и заняли второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда Овечкина встретится с "Бостон Брюинз".

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Рекордная 15-летняя серия Овечкина с 30+ голами за сезон в НХЛ прервалась

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Теги: Александр Овечкин, Национальная хоккейная лига, голы, шайбы



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