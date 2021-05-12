Рекордная 15-летняя серия Овечкина с 30+ голами за сезон в НХЛ прервалась

Рекордная 15-летняя серия российского хоккеиста Александра Овечкина с 30+ голами за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прервалась.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в сезоне-2020/2021 Овечкин забросил 24 шайбы в 45 матчах. Несколько последних игр 35-летний спортсмен пропустил из-за травмы.

Как отмечает портал championat.com, бомбардирская серия Александра длилась с его дебютного сезона в НХЛ на протяжении 15 лет, что стало повторением рекорда канадца Майка Гартнера и чеха Яромира Ягра.

В регулярном чемпионате "Вашингтон Кэпиталз" набрали 77 очков в 56 играх и заняли второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда Овечкина встретится с "Бостон Брюинз".