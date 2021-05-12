Уралвагонзавод поднимает вопрос подготовки высококлассных специалистов

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) обсудили подготовку кадров для высокотехнологического комплекса. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, по актуальной теме на очередном заседании корпоративного университета УВЗ (КУ) высказались кадровые службы завода, представители предприятий концерна УВЗ (УКБВ, УКБТМ, "Уралкриомаша", ЧТЗ и УКБВ, в составе концерна УВЗ входят в государственную корпорацию Ростех), объединений работодателей Свердловской области, а также высших и средних образовательных организаций – учредителей КУ УВЗ.

В приветственном слове исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин отметил остроту проблемы.

"Говорят, что существует избыток профессионалов, но реальность показывает обратное. Сейчас заводу необходимы технологи. Мы запускаем высокотехнологичное производство, а профессионалов не хватает. Студент, отучившись 3-5 лет, должен выходить специалистом, а не просто человеком с диплом", - уточнил он.

Чтобы подтвердить свои слова на практике, Владимир Рощупкин организовал участникам мероприятия экскурсию в учебный цех и на производство. Показал современное оборудование, на котором должны трудиться специалисты высокого уровня, и рассказал о больших задачах, которые ставятся перед цехом.

Директор Уральского института управления (ф) РАНХиГС Руслан Долженко подчеркнул важность посещения производственных цехов.

"Когда приходишь в цех, то понимаешь, какие работники нужны предприятию. В ходе экскурсии представители учебных заведений осознают, что нужно работодателю", - уточнил Руслан Долженко.

Директор департамента Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев согласился с исполнительным директором Уралвагонзавода по части нехватки квалифицированных кадров в машиностроении. При этом он рассказал, что данное направление занимает лидирующие позиции по набору на специальности за счет средств областного бюджета. В этом году в ведущие учебные заведения области планируется поступление около 3 тыс. абитуриентов. Альберт Шавалиев озвучил предложение о необходимости предоставления информации от предприятий об актуальных профессиях и точных цифрах необходимых специалистов.

Участники встречи рассмотрели перспективы системы профессиональных квалификаций в машиностроении. Они выделили ряд преимуществ независимой оценки профессиональных стандартов: нормализация образовательных профстандартов, устройство на работу компетентных специалистов, сокращение расходов на адаптацию сотрудников, экономия на переобучении работников, формирование высококвалифицированного кадрового резерва и повышение конкурентоспособности предприятия.

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) на протяжении 5 лет входит в состав корпоративного университета Уралвагонзавода. Более 300 человек прошли обучение по направлению от Уралвагонзавода. Специалисты завода участвуют в принятии экзаменов и имеют возможность отслеживать наиболее перспективных работников. Более 200 человек прошли переподготовку и повышение квалификации. Ректор УрГЭУ Яков Силин предложил заблаговременно выявлять кадры, пока они учатся в учебном заведении, и открыть набор на специальности за счет будущего работодателя. Если студент не соответствует уровню, который необходим предприятию, то он будет вынужден вернуть затраченные на его обучение средства.

В рамках мероприятия Владимир Рощупкин вручил ректору УрГЭУ Якову Силину звание "Почетного работника Уралвагонзавода". За многолетнее сотрудничество в области подготовки кадров завода памятным знаком "100-летия Танкпрома" награжден Григорий Зиновьев, возглавляющий Новоуральский технологический институт (ф) НИЯУ МИФИ.