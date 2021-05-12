Уралвагонзавод поднимает вопрос подготовки высококлассных специалистов

12 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Уралвагонзавод (2021) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод поднимает вопрос подготовки высококлассных специалистов

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) обсудили подготовку кадров для высокотехнологического комплекса. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, по актуальной теме на очередном заседании корпоративного университета УВЗ (КУ) высказались кадровые службы завода, представители предприятий концерна УВЗ (УКБВ, УКБТМ, "Уралкриомаша", ЧТЗ и УКБВ, в составе концерна УВЗ входят в государственную корпорацию Ростех), объединений работодателей Свердловской области, а также высших и средних образовательных организаций – учредителей КУ УВЗ.

В приветственном слове исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин отметил остроту проблемы.

"Говорят, что существует избыток профессионалов, но реальность показывает обратное. Сейчас заводу необходимы технологи. Мы запускаем высокотехнологичное производство, а профессионалов не хватает. Студент, отучившись 3-5 лет, должен выходить специалистом, а не просто человеком с диплом", - уточнил он.

Чтобы подтвердить свои слова на практике, Владимир Рощупкин организовал участникам мероприятия экскурсию в учебный цех и на производство. Показал современное оборудование, на котором должны трудиться специалисты высокого уровня, и рассказал о больших задачах, которые ставятся перед цехом.

Корпоративный университет УВЗ (2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Директор Уральского института управления (ф) РАНХиГС Руслан Долженко подчеркнул важность посещения производственных цехов.

"Когда приходишь в цех, то понимаешь, какие работники нужны предприятию. В ходе экскурсии представители учебных заведений осознают, что нужно работодателю", - уточнил Руслан Долженко.

Директор департамента Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев согласился с исполнительным директором Уралвагонзавода по части нехватки квалифицированных кадров в машиностроении. При этом он рассказал, что данное направление занимает лидирующие позиции по набору на специальности за счет средств областного бюджета. В этом году в ведущие учебные заведения области планируется поступление около 3 тыс. абитуриентов. Альберт Шавалиев озвучил предложение о необходимости предоставления информации от предприятий об актуальных профессиях и точных цифрах необходимых специалистов.

Участники встречи рассмотрели перспективы системы профессиональных квалификаций в машиностроении. Они выделили ряд преимуществ независимой оценки профессиональных стандартов: нормализация образовательных профстандартов, устройство на работу компетентных специалистов, сокращение расходов на адаптацию сотрудников, экономия на переобучении работников, формирование высококвалифицированного кадрового резерва и повышение конкурентоспособности предприятия.

Уралвагонзавод, танк(2018)|Фото: Накануне.RU

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) на протяжении 5 лет входит в состав корпоративного университета Уралвагонзавода. Более 300 человек прошли обучение по направлению от Уралвагонзавода. Специалисты завода участвуют в принятии экзаменов и имеют возможность отслеживать наиболее перспективных работников. Более 200 человек прошли переподготовку и повышение квалификации. Ректор УрГЭУ Яков Силин предложил заблаговременно выявлять кадры, пока они учатся в учебном заведении, и открыть набор на специальности за счет будущего работодателя. Если студент не соответствует уровню, который необходим предприятию, то он будет вынужден вернуть затраченные на его обучение средства.

В рамках мероприятия Владимир Рощупкин вручил ректору УрГЭУ Якову Силину звание "Почетного работника Уралвагонзавода". За многолетнее сотрудничество в области подготовки кадров завода памятным знаком "100-летия Танкпрома" награжден Григорий Зиновьев, возглавляющий Новоуральский технологический институт (ф) НИЯУ МИФИ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралвагонзавод поднимает вопрос подготовки высококлассных специалистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, специалисты, образование, производство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети