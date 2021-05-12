12 Мая 2021
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стрелок, колледж, Керчь (2018) | Фото:Вести. Крым

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий демонстрацию жестокости подростков в СМИ

Трагедия в казанской школе побудила депутатов Госдумы выдвинуть массу законодательных инициатив – от снятия моратория на смертную казнь до запрета демонстрации сцен насилия в СМИ. Последний проект готовится перевнести в парламент фракция ЛДПР.

В 2014 году либерал-демократы уже вносили в Госдуму законопроект об ограничении в СМИ демонстрации сцен насилия и жестокости в рамках преступлений, совершенных подростками.

"Откуда они берутся?" - недоуменный вопрос, который вчерашним трагическим днем задавали очень и очень многие. Вот оттуда и берутся. На федеральных телеэкранах - красочные кадры с мест самой настоящей бойни, шокирующие подробности, фрагменты снятых там же видео, которые даже анонимные каналы в соцсетях в эмоциональном ступоре и без окрика Роскомнадзора помечают как "18+", - пишет в своем Telegram-канале глава думского комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Подростки тоже смотрят это "кино" с ровесниками в титрах. Смотрят, оценивают и, к сожалению, в каких-то уже необратимых случаях примеряют -  "и я смогу!". И могут... Сухая констатация фактов и общие планы с мест трагедии должны стать неминуемой, пусть даже вынужденной заменой рейтинговым репортажам и смакованием подробностей", - полагает депутат.

Он напомнил, что в прошлый раз законопроект вносился по следам расстрела школьником учителя географии и полицейского в московской школе. "Мы тогда учли рекомендации специалистов - криминалистов, психологов, которые предлагали определенные правила, чтобы избежать в СМИ провоцирования эффекта подражательства убийце, - вспоминает Нилов. - Законопроект отклонили. Но время (снова время, упущенные годы и их слишком большая цена) показало, что проблема осталась. Видим, что по-прежнему творится на экранах".

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В Госдуму внесут законопроект, запрещающий демонстрацию жестокости подростков в СМИ

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Теги: госдума, насилие, сми, запрет, законопроект



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