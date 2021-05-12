Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман арестован на 9 суток

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован по решению суда.

Как передает корреспондент Накануне.RU, ранее полиция составила на Ройзмана сразу три протокола из-за участия в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. Силовики посчитали, что он выступил одним из организаторов акций, которые прошли 31 января и 21 апреля в уральской столице. Еще один протокол составлен за участие бывшего мэра в акции 21 апреля.

"Организация - это твит и один ретвит. Это же и призыв. Даже не могу запомнить все. Ни от чего не отказываюсь", - написал сегодня Ройзман в своем Твиттере.

В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным. Бывший глава города арестован на девять суток. Адвокат Ройзмана Юлия Федотова уже заявила, что собирается обжаловать данное решение.

Напомним, ранее на Ройзмана был составлен протокол за участие в январских митингах. Он был оштрафован на 40 тысяч рублей.