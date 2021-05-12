Ямальцы смогут сами корректировать расписание дополнительных вертолетных рейсов

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут самостоятельно корректировать вертолетные рейсы, которые будут введены дополнительно к уже существующему авиасообщению. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Маршруты будут составлять в соответствии со списками, которые предоставляются муниципалитетами в адрес Дирекции транспорта ЯНАО. Сам рейс организуется за сутки до вылета, но только при условии загрузки судна не меньше чем на 50% в обе стороны.

"Для выполнения дополнительного рейса необходимо за 10 дней до предполагаемой даты вылета подать заявку по телефону или лично в кассе аэропорта. Получить информацию о возможности организации рейса можно у представителя авиакомпании или в администрации муниципального образования", – пояснил директор ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталий Лагутин.

На данный момент вертолетные перевозки по межмуниципальным маршрутам в региона осуществляет АК "Ямал" и, благодаря ежегодным правительственным субсидиям ямальцы могут приобретать билеты, оплачивая не более 40% от стоимости перелета.

На сегодняшний день прорабатывается возможность покупки билетов онлайн. Пока это возможно только в Яр‑Сале, Мысе Каменном и Сеяхе. Расписание и тарифы доступны на сайте авиакомпании.