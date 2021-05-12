Омбудсмен: Устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете

Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний молодой человек ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она отметила, что его семья не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб, жалоб на них не поступало, пишет Regnum.

Напомним, утром 11 мая молодой человек открыл стрельбу в гимназии № 175. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли.