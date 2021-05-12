12 Мая 2021
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области назначили временного руководителя Госжилинспекции

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о возложении исполнения обязанностей руководителя главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области на Андрея Солопова. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

"До назначения начальника Главного управления Государственная жилищная инспекция Челябинской области возложить обязанности его руководителя на Солопова Андрея Михайловича", — говорится в документе.

В настоящий момент Солопов занимает должность заместителя руководителя управления ГЖИ.

Добавим, должность стала вакантна после отставки начальника главного управления Госжилинспекции Эллы Никитиной.

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В Челябинской области назначили временного руководителя Госжилинспекции

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Теги: Андрей Солопов, назначение, Госжилинспекция,



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