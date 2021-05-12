В Челябинской области назначили временного руководителя Госжилинспекции

"До назначения начальника Главного управления Государственная жилищная инспекция Челябинской области возложить обязанности его руководителя на Солопова Андрея Михайловича", — говорится в документе.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о возложении исполнения обязанностей руководителя главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области на Андрея Солопова. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





