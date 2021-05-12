12 Мая 2021
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Происшествия
мониторинг состояния атмосферного воздуха (2012) | Фото:

В Тюмени из-за лесных пожаров превышено содержание вредных веществ в воздухе

В Тюмени выявлено превышение вредных веществ в воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Мониторинг ведомство проводит ежедневно, из-за лесных пожаров окутавших регион. В городах и поселениях, где был отмечен запах гари, а именно - в Тюмени, Тобольске Ялуторовске, Мизоново, Ожогино, Быкова, Калиновке, Турнаева, были отобраны пробы атмосферного воздуха.

"По результатам лабораторно-инструментальных исследований выявлено превышение содержание взвешенных частиц (РМ 2,5) в два раза выше предельно допустимого в одной пробе, отобранной в Тюмени. Это загрязнение воздуха, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Мелкие частицы могут поступать в воздух из разных источников, в том числе в результате лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало пожилым людям, беременным женщинам, детям, а также пациентом с сердечно-легочными проблемами минимизировать нахождение на улице, отказаться от ношения контактны линз, исключить физическую активность.

При сильном задымлении следует использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски. Также нужно плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани.

Кроме того, специалисты советуют увлажнять воздух в помещении - намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, менять каждые два - четыре часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

Напомним, что с 11 мая в лесах региона введен режим ЧС. Посещение лесов оказалось под строжайшим запретом. Исключение сделано только для тех, кто участвует в тушении природных пожаров.

Организациям и структурам, ответственным за защиту населения от ЧС, поручено контролировать соблюдение запрета на посещение леса, а также организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг поселений, территорий садов и огородов, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, ответственным службам необходимо позаботиться о возможной эвакуации населения: ознакомиться с планами эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резерв транспорта для эвакуации и организовать мероприятия по жизнеобеспечению населения, если эвакуация все же понадобится.

На сегодняшний день на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано 1002 человека, 228 единиц техники. В том числе, из соседних регионов. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы Ямала и ФГУ "Авиалесоохрана".

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В Тюмени из-за лесных пожаров превышено содержание вредных веществ в воздухе

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Теги: вещества. воздух, роспотребнадзор, лесные пожары



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