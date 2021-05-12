12 Мая 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске пройдёт международный IT-форум

В столице Югры 15-18 июня состоится международный IT-форум, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте недропользования.

Форум продлится четыре дня впервые. Особое внимание уделят искусственному интеллекту, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Ключевые мероприятия IT-форума – международные конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра", "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО, конференция для педагогов EdCrunch Ugra, международная конференция нотариусов "Интеграция цифрового нотариата в цифровую экономику страны", конференция IT-руководителей образовательных организаций высшего образования, выставка "Цифровые технологии для всех".

Одним из знаковых событий форума станет III Международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Ожидается участие в конференции около 100 экспертов из 40 стран.

Напомним, в 2020 г. из-за коронавируса IT-форум перенесли на июнь этого года.

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В Ханты-Мансийске пройдёт международный IT-форум

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Теги: IT-форум, Ханты-Мансийск



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