12 Мая 2021
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Общество В России
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предложило главе Минтранса Виталию Савельеву ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса.

Как сообщают "Известия", крупнейшим транспортным компаниям предлагается начислять привившимся с 25 мая по 25 августа пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей в денежном эквиваленте.

Предполагается, что данное предложение простимулирует россиян активнее прививаться, а также снизит риски третьей волны и ускорит открытие границ.

В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы. Источник в министерстве сообщил изданию, что к запуску такой акции уже готовится S7 Airlines.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что более 21 млн россиян успешно получили вакцину от коронавируса: "Результаты очень хорошие по стране". Он не уточнил, идет ли речь о тех, кто получил две прививки, или о тех, кто сделал только один укол. Путин призвал "не теряя время, делать прививку".

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В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

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Теги: прививка, коронавирус, вакцина, пассажиры, бонусы



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