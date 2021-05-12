В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предложило главе Минтранса Виталию Савельеву ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса.

Как сообщают "Известия", крупнейшим транспортным компаниям предлагается начислять привившимся с 25 мая по 25 августа пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей в денежном эквиваленте.

Предполагается, что данное предложение простимулирует россиян активнее прививаться, а также снизит риски третьей волны и ускорит открытие границ.

В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы. Источник в министерстве сообщил изданию, что к запуску такой акции уже готовится S7 Airlines.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что более 21 млн россиян успешно получили вакцину от коронавируса: "Результаты очень хорошие по стране". Он не уточнил, идет ли речь о тех, кто получил две прививки, или о тех, кто сделал только один укол. Путин призвал "не теряя время, делать прививку".