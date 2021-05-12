Израиль и сектор Газа обменялись ударами минувшей ночью. Погибли и ранены десятки человек

Минувшей ночью продолжились палестино-израильские столкновения. Так, по данным Армии обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь более 200 ракет. Пострадали десятки человек. Ответный удар Израиля по сектору Газа унес жизни 15 человек, среди них есть ребенок.

Между тем, израильские военные сообщили о ликвидации двух лидеров службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС. Сообщается, что разведчики были уничтожены с помощью авиации.

Напомним, обострение конфликта началось после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в начале мая, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года, передает ТАСС.