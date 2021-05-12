12 Мая 2021
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за неисправного самолета на 7 часов задержан рейс в Сочи

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан вылет самолета в Краснодарский край.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, произошла задержка рейса по маршруту "Екатеринбург - Сочи" авиакомпании "Россия". Воздушное судно должно было отправиться в 3 часа 20 минут, но теперь расчетное время вылета - 10 часов 30 минут.

На рейс зарегистрировано 194 пассажира, в том числе 20 детей. По данным надзорного ведомства, задержка произошла в связи с технической неисправностью судна.

В аэропорту организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры. Оказание услуг пассажирам находится на контроле ведомства.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга почти на сутки был задержан рейс до Ростова.

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В Екатеринбурге из-за неисправного самолета на 7 часов задержан рейс в Сочи

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Теги: Екатеринбург, Сочи, вылет, рейс



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