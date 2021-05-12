Юрист ФБК Соболь проиграла два дела Евгению Пригожину

Московский суд удовлетворил оба иска бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь, юристу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По сообщению пресс-службы компании «Конкорд», сведения, которые Соболь распространяла на YouTube-канале «Навальный Live» и сайте «Znak», Симоновский суд признал недостоверными и оскорбительными. Суд обязал ответчика выплатить бизнесмену 500 тысяч рублей по каждому иску в качестве компенсации за причинение морального вреда.

В пресс-службе «Конкорда» подчеркнули, что иски никак не связаны с политическими взглядами ответчика, и направлены только на соблюдение законодательства РФ.

Ранее СМИ сообщали, что юристы компании, изучив иные высказывания навальнистов Любови Соболь и Владимира Милова, обнаружили в них основания для подачи новых заявлений в правоохранительные структуры.