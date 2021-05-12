12 Мая 2021
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Общество Москва
евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Юрист ФБК Соболь проиграла два дела Евгению Пригожину

Московский суд удовлетворил оба иска бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь, юристу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По сообщению пресс-службы компании «Конкорд», сведения, которые Соболь распространяла на YouTube-канале «Навальный Live» и сайте «Znak», Симоновский суд признал недостоверными и оскорбительными. Суд обязал ответчика выплатить бизнесмену 500 тысяч рублей по каждому иску в качестве компенсации за причинение морального вреда.

скрин, конкорд, евгений пригожин, лп(2021)|Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

В пресс-службе «Конкорда» подчеркнули, что иски никак не связаны с политическими взглядами ответчика, и направлены только на соблюдение законодательства РФ.

Ранее СМИ сообщали, что юристы компании, изучив иные высказывания навальнистов Любови Соболь и Владимира Милова, обнаружили в них основания для подачи новых заявлений в правоохранительные структуры.

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Юрист ФБК Соболь проиграла два дела Евгению Пригожину

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Теги: навальный, евгений пригожин, фбк, любовь соболь, конкорд



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