СМИ: запрет на участие в выборах экстремистов будет введен в ускоренном порядке

Проект закона, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в Госдуму, будет рассмотрен в первом чтении уже 18 мая.

Такое решение было принято 11 мая советом нижней палаты. Соавтор документа Василий Пискарев ("Единая Россия") заявил, что с принятием проекта "важно не затягивать", чтобы "новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму".

Как ожидается, новые поправки "отсекут" от выборов сторонников Алексея Навального. Тем временем, оппозиционные фракции свое отношение к поправкам еще не сформулировали, при этом увидев в них некоторые "спорные моменты". Например, возможность лишать кандидата права баллотироваться, если он работал в организации еще до ее признания экстремистской, пишет "Коммерсант".