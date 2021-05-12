Итоговое сочинение в дополнительный срок напишут более 20 тысяч участников

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче Единого государственного экзамена, в дополнительный срок 12 мая напишут около 21 тыс. учеников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

508 участников будут в этот день писать изложение. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.

Большинство выпускников школ ли итоговое сочинение либо изложение писали 15 апреля, 98% из них получили "зачет".